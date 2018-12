Einsatz gegen Klimawandel: Sternsinger danken Van der Bellen

Friedensbotschaft

Wichtig war dem Bundespräsidenten die Friedensbotschaft der Sternsinger, die bedeute, "dass die Menschen hier fair miteinander umgehen und dass all jenen geholfen wird, die Schutz und Hilfe benötigen". Es gebe keine Spendenaktion in Österreich, bei der Kinder eine so tragende Rolle spielten wie bei der Sternsingeraktion. "Wenn man die 17,5 Millionen Spendeneuro des Vorjahres durch die 85.000 Kinder multipliziert, dann kommt man auf 200 Euro pro Kopf", so Van der Bellen.

Anerkennung gab es auch für den Bundespräsidenten, und zwar von Stephanie Schebesch-Ruf, Vorsitzende der Katholischen Jungschar. "Ich möchte mich bei ihnen ganz herzlich dafür bedanken, dass sie sich so aktiv auf höchster Ebene gegen die Klimakatastrophe einsetzen. Hören sie bitte nicht mit ihren so wichtigen Bemühungen auf", sagte sie bei dem Besuch. Als Geschenk überreichten die Sternsinger u.a. eine Ausgabe von Papst Franziskus' Enzyklika "Laudato si".

Ersungene Spenden

Schwerpunktland der Aktion sind heuer die Philippinen. So wird mit den ersungenen Spenden auf der Insel Mindanao das Partnerprojekt "Agro-Eco" der Dreikönigsaktion finanziert. Es soll dazu beitragen, dass Bauernfamilien durch Bio-Landwirtschaft ihr eigenes wirtschaftliches Überleben am Land sichern. Außer auf dem ostasiatischen Inselstaat kommen die Spenden an die Sternsinger auch in 19 weiteren Ländern zum Einsatz. Dabei geht es u.a. um Bildung für Straßenkinder, um Nahrung und sauberes Trinkwasser für Bauernfamilien sowie Verteidigung der Menschenrechte, wo Menschen vertrieben und bedroht werden. Insgesamt werden jährlich rund 500 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika mit den Geldern unterstützt, hieß es (www.dka.at/sternsingen).