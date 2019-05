Drei Schüsse in Salzburger Park: Drogengeschäft eskalierte

"Habe mich verteidigt"

Die Hintergründe der Tat blieben aber auch am ersten Prozesstag undurchsichtig. Fest steht, dass es um eine Drogenangelegenheit ging und dass der Serbe einen Steckschuss im linken Schulterblatt, einen Durchschuss des Oberschenkels und einen Steckschuss im Bauch erlitt. Über das Tatmotiv und den Zweck des Treffens gibt es allerdings unterschiedliche Versionen.

Der Schütze gab am Montag zu, die Schüsse abgefeuert zu haben. Der in seiner Heimat vierfach vorbestrafte, zuletzt in Salzburg lebende Pizzabäcker will in Notwehr gehandelt haben. „Ich habe mich nur verteidigt“, sagte er vor Gericht. Er habe damals seinen 23-jährigen Wohnungskollegen zu dem Treffen mit einem vermeintlichen Suchtgiftabnehmer in den Park begleitet.