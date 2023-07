Drei Monate bedingt: Grazer montierte Peilsender am Auto der Gattin

Ein 35-Jähriger ist am Dienstag am Grazer Straflandesgericht wegen der heimlichen Verfolgung von Standortdaten seiner Ehefrau zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der mehrfach vorbestrafte Mann hatte an ihrem Pkw zumindest drei Peilsender angebracht und sie zudem mit der „Hals-Abschneiden“-Geste bedroht.

Vor Gericht wies der Arbeitslose sämtliche Vorwürfe zurück. Seine Ehefrau verweigerte die Aussage. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

