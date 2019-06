Drama vor Prozess: Ehemaliger Schwimmpräsident begeht Selbstmord

Der Prozess rund um den Verdacht des Betrugs mit Fördermitteln gegen acht Angeklagte begann am Mittwoch Vormittag mit nur sechs Personen auf der Anklagebank. Laut der zuständigen Richterin Patrizia Kobinger-Böhm war Ex-OSV-Präsident Paul Schauer am Pfingstmontag verstorben.

Ein Freund von Schauer berichtet dem KURIER, dass er von dem EX-OSV-Präsidenten am Dienstag einen Brief erhalten hat. In diesem kündigt er seinen Freitod an und gibt an, dass er mit der Schmach nicht länger leben wolle. Ihm wird vorgeworfen, dass er Fördergelder in der Höhe von über 300.000 Euro unrechtmäßig verwendet haben soll.

Abschiedsbriefe

Gegen 9.30 Uhr bekam auch die Richterin vom Gerichtsdiener einen Brief von Schauer überreicht. Sie wolle diesen aber erst später in Ruhe lesen, erklärte sie im Prozess. Insider gingen allerdings im Vorfeld des Prozess davon aus, dass Schauer selbst bei einem Schuldspruch vermutlich nur eine bedingte Freiheitsstrafe gedroht hätte. Erst am Samstag wurde durch einen KURIER-Bericht bekannt, dass ein Mitangeklagter ein volles Geständnis ablegt und Schauer schwer belastet.

Das Verfahren gegen den Gewerkschaftsboss Christian Meidlinger wurde indes ausgeschieden aus dem Verfahren. Erst soll es zu Verhandlungen wegen einer möglichen Diversion kommen. Deshalb saß auch er nicht auf der Anklagebank.

