78-jähriger Drachenflieger aus Österreich in Italien tödlich verunglückt

Ein 78-jähriger österreichischer Drachenflieger ist am Dienstagnachmittag am Berg Monte Cucco in der mittelitalienischen Provinz Perugia tödlich verunglückt. Der Mann stürzte aus bisher ungeklärter Ursache ab, wie die Rettungsteams berichteten. Das Gebiet ist äußerst unwegsam und von felsigen Steilwänden geprägt, was die Rettungsmaßnahmen erheblich erschwerte.

Ein Rettungshubschrauber setzte mithilfe einer Winde medizinisches Personal sowie Spezialisten des Berg- und Höhlenrettungsdienstes Umbriens an der Unfallstelle ab. Trotz des schnellen Eingreifens konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des Drachenfliegers feststellen. Nach Freigabe durch die Justizbehörden wurde der Leichnam per Hubschrauberwinde geborgen und ins Tal transportiert.

Der Monte Cucco ist aufgrund seiner besonderen Luftströmungen einer der beliebtesten Gipfel für Liebhaber des freien Fliegens. Aus der ganzen Welt kommen Menschen in den unwegsamen Ort, um über das Apenninengebirge zu fliegen.