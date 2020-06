Doppelmord in Kärnten: Tatwaffe noch immer nicht gefunden

Nach der Tötung von zwei Frauen am Samstag in Kärnten ist die Polizei am Dienstag noch immer auf der Suche nach einer der Tatwaffen gewesen. Wie das Landeskriminalamt in einer Aussendung mitteilte, wurde der Gegenstand, mit dem eine 62-jährige Frau in der Gemeinde Wernberg erschlagen wurde, "trotz intensiver Nachsuche" noch nicht gefunden.