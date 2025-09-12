Gefahrstellen: Neue App soll Berge sicherer machen

Klimatische Veränderungen erhöhen das Risiko für Naturgefahren wie Felsstürze, Steinschlag, Muren oder Überschwemmungen im alpinen Raum. Das hat auch Einfluss auf Wanderwege, Kletterrouten und Berghütten. Zwei Forschungsprojekte, bei denen stark auf die Zusammenarbeit mit lokalen Expertinnen und Experten gesetzt wird, wollen die Gefahrenstellen digital erfassen und die Berge sicherer machen. Dem Thema widmet sich auch die "International Mountain Conference" in Innsbruck. "Vor allem im hochalpinen Bereich führen der Rückgang der Gletscher und der Flankenvereisung sowie das Auftauen des Permafrosts zu vermehrten Massenbewegungen wie Rutschungen, Felsstürzen und Steinschlag. Das kann auch Hütten und Wege betreffen", erklärte Andreas Mayr vom Institut für Geographie der Universität Innsbruck im Gespräch mit der APA. Allerdings gebe es bisher keine systematische Erfassung der Gefahrenstellen und auch kaum geeignete Möglichkeiten, dieses Wissen zu teilen.

Mittels der neuen App "AlpsWatch" können Personen mit der nötigen Expertise und Erfahrung, etwa Bergsportführer, Flugretter oder Geowissenschafter, als "hochqualifizierte Crowd" Beobachtungen möglicher Gefahrenbereiche auf alpinen Routen eintragen und einem breiteren Nutzerkreis zugänglich machen. "Auch Tourismusverbände, Gemeinden oder Wegehalter sollen von der verbesserten Informationslage profitieren. Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn es in ihrem Bereich Probleme gibt", so Mayr im Vorfeld der "International Mountain Conference", die ab Sonntag (14. bis 18. September) stattfindet und an der den Angaben zufolge mehr als 1.000 Wissenschafter teilnehmen. Datenbank für Vor-Ort-Beobachtungen Aus wissenschaftlicher Sicht sei das Ziel, mittel- bis längerfristig eine einigermaßen große Datenbank mit solchen Vor-Ort-Beobachtungen von Massenbewegungen aufzubauen. "Diese sogenannten Referenzdaten dienen dem Abgleich von Modellberechnungen und Fernerkundungsanalysen, zum Beispiel auf Basis von Luft- und Satellitenbildern", sagte der Experte. Durch den crowdbasierten Ansatz des vom Land Tirol geförderten Projekts "AlpsWatch", in dem die neue App durch das Institut für Geographie der Universität Innsbruck zusammen mit dem Tiroler Bergsportführerverband und dem Österreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit entwickelt wurde, könnten deutlich mehr Daten als bisher gesammelt werden. Das schaffe eine gute Informationsbasis über die Lage im Gebirge.