Dieselpreis geht durch die Decke: So können Sie trotzdem sparen

So zahlte man im September je Liter Diesel rund fünf Cent mehr an Umsatzsteuer als noch im Mai - dem bislang günstigsten "Tankmonat" für Diesel in diesem Jahr.

So können Sie beim Tanken sparen

Aufgrund der Spritpreisverordnung dürfen die Preise für Kraftstoffe an Österreichs Tankstellen nur einmal täglich, nämlich um 12 Uhr mittags, erhöht werden. Preissenkungen sind hingegen zu jedem Zeitpunkt in beliebigem Ausmaß möglich.

Daher ist es an Österreichs Zapfsäulen knapp vor 12 Uhr mittags am günstigsten.

