Diebstahl in Kirchen: Immer öfter kommen Überwachungskameras zum Einsatz

Aufgebrochene Opferstöcke oder fehlende liturgische Gegenstände stehen in vielen Gemeinden schon fast auf der Tagesordnung. Und das, obwohl die Kirchen in der Nacht meist versperrt werden – die Diebe schlagen dann eben untertags zu. In der Pfarre im niederösterreichischen Maria Enzersdorf wurden vor fünf Jahren ebenfalls schon Überwachungskameras installiert.

Nach der Bluttat vom Donnerstag in der Kirche der Schulbrüder in Wien-Floridsdorf, stellt sich erneut die Frage nach der Sicherheit in Gotteshäusern. Erst am Donnerstagnachmittag sorgte eine Bombendrohung gegen den Wiener Stephansdom für eine großräumige Sperre der Wiener City. Die Polizei fahndet derzeit nach dem Anrufer.