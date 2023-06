Diebinnen flüchteten vor Polizei und versteckten sich hinter Mülltonnen

Es war ein normaler Streifendienst am Sonntagabend. Polizisten der Inspektion Pischeldorfer Straße entdeckten in der Peter-Mitterhofer-Gasse in Klagenfurt ein Auto mit zwei Frauen.

Als die Insassinnen die Polizeistreife wahrnahmen beschleunigten sie ihren Pkw und fuhren davon. Kurz darauf fand die Polizeistreife das bereits verlassenen Auto in der Erdmanngasse. Nach kurzer Fahndung unter Beteiligung einer Diensthundestreife und vier weiteren Polizeistreifen konnten die 29-jährigen Klagenfurterinnen im Nahebereich, versteckt hinter Mülltonnen, aufgefunden werden.

Gestohlene Kennzeichen-Tafeln

Bei der Kontrolle des PKW wurde festgestellt, dass das Pickerl abgelaufen war und dieser nicht mehr zum Verkehr zugelassen war. Am Fahrzeug selbst waren als gestohlen angezeigte Kennzeichentafel angebracht.

Diese wurden bereits im Vorjahr in Klagenfurt gestohlen und vom Opfer auch angezeigt. Im PKW wurden zwei als gestohlen gemeldete Brieftaschen und Suchtmittel, vermutlich Heroin, aufgefunden und sichergestellt.

Überdies wurde eine Spendenbox mit Bargeld in verschiedenen Währungen entdeckt.. Diese dürften nach jetzigem Ermittlungsstand von den Frauen bereits Ende 2022 in Ebenthal gestohlen worden sein.

Beide Frauen wurden zur Anzeige gebracht. Ob die Frauen für weitere Diebstähle in Betracht kommen ist Gegenstand von derzeit laufenden Ermittlungen