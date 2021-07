Dieb baute sich aus Ästen 1,5 Meter hohen Sichtschutz und bestahl Golfer

Ein unbekannter Dieb hat sich am Rande des Golfplatzes in Moosburg (Bezirk Klagenfurt-Land) einen Sichtschutz aus Ästen und Zweigen gebaut, damit er sich in aller Ruhe an den Geldbörsen in dort abgestellten Golftaschen bedienen konnte. Als Polizisten sich am Freitag die Sache näher ansahen, flüchtete der Mann in den Wald und entkam, eine Fahndung verlief negativ. Bisher konnten drei Diebstahlsopfer ermittelt werden, wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte.

Brietaschen mit 900 Euro Bargeld

Ein 80-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt hatte am Freitag am frühen Nachmittag bei der Polizeiinspektion Pörtschach gemeldet, dass ihm soeben auf der Golfanlage Moosburg seine Brieftasche aus seinem Golfbag gestohlen wurde. In dieser habe sich Bargeld zwischen 700 und 900 Euro befunden. Zwei Streifen der Inspektion Moosburg sahen sich dann den Nahbereich des Golfplatzes näher an. Beim Loch 16 sahen die Uniformierten plötzlich einen Mann, der bei ihrem Anblick sofort in ein angrenzendes Waldstück lief. Eine Fahndung wurde eingeleitet, das Waldstück umstellt und der Polizeihubschrauber Libelle eingesetzt. Die Suche verlief aber negativ und wurde nach zwei Stunden um 15.15 Uhr abgebrochen. Auch eine weitere Suche mit einem Polizeihund blieb erfolglos.



Bei der Spurensicherung wurde festgestellt, dass der unbekannte Täter im Bereich des Loch 16, wo Spieler ihre Golfbags abstellen, einen Sichtschutz aus etwa 1,5 Meter hohen Zweigen und Ästen gebaut hatte, welcher er in die Erde steckte. So konnte er unbemerkt zugreifen, wenn die Spieler zum Abschlag vor den Sichtschutz traten. Mittlerweile haben sich zwei weitere mutmaßliche Diebstahlsopfer gemeldet. Ihnen wurden rund 300 Euro gestohlen.