Die neue Woche beginnt stürmisch und kalt

In der Nacht auf Montag gelangt mit dem Durchzug einer Kaltfront deutlich kühlere Luft ins Land. „Die neue Woche beginnt von Vorarlberg bis zum Mostviertel bewölkt und besonders im Bereich der Nordalpen fällt häufig Regen bzw. oberhalb von 400 bis 700 Meter Schnee“, prognostiziert UBIMET-Chefmeterologe Manfred Spatzierer. Im Tagesverlauf gehen auch einzelne Graupelgewitter nieder.

In den Nordalpen kommen oberhalb von etwa 1000 Meter rund 15 bis 30 Zentimeter Neuschnee zusammen. Wetterbegünstigt ist weiterhin die Alpensüdseite und auch im östlichen Flachland sind nur einzelne Schauer zu erwarten. Der Wind weht im Bergland und an der Alpennordseite teils stürmisch aus Nordwest und die Höchstwerte liegen zwischen null Grad im Arlberggebiet und plus dreizehn Grad in Oberkärnten.