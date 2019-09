Die "Mrs. Speaker" des Burgenlands

An der Spitze des Landtags steht die 61-jährige Südburgenländerin erst seit 28. Februar 2019. Mit der Wahl von Hans Peter Doskozil zum Landeshauptmann, wechselte die Mutter zweier Töchter von der Regierungsbank an die Spitze des Landtagspräsidiums. Sie erhielt 23 von 33 gültigen Stimmen und ist die erste Landtagspräsidentin. Das ist umso bemerkenswerter, als die Polit-Karriere der Lehrerin vor der Landtagswahl 2015 schon zu Ende schien.

Dunst, die 1994 in den Nationalrat einzog und im Dezember 2000 mit Landeshauptmann Hans Niessl als Landesrätin angelobt wurde, sollte wie der eine oder andere männliche Kollege in der Landesregierung Jüngeren Platz machen. Niessl scheiterte mit seinem Ansinnen. Er ist mittlerweile Polit-Pensionist, Dunst wurde auf den Posten der Landtagspräsidentin weggelobt und ist protokollarisch hinter dem Landeshauptmann die Nummer zwei.

Ein Trumpf, der die resolute Kämpferin fürs Südburgenland und den Uhudler, bislang in innerparteilichen Machtkämpfen immer obsiegen ließ, sind ihre Erfolge in Güssing. Seit 2005 ist der früher tiefschwarze Bezirk bei Landtagswahlen rot. Übrigens: John Bercow tritt per 31. Oktober zurück. Das ist bei Dunst nicht zu befürchten – sie kandidiert bei der Landtagswahl im Jänner noch einmal.