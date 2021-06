Die erste Hitzewelle des Jahres rollt an und sorgt für Badewetter

Wer darf als erster einen „Hitzetag“ melden? Innsbruck? Oder doch Wien?

Es wird ein heißer Wettlauf zwischen West und Ost, angefacht von „Yona“, dem Azorenhoch: Im Lauf der kommenden Woche stehen die ersten Hitzetage dieses Sommers an, sogar „eine kleine Hitzewelle“, wie Thomas Aistleitner vom Wetterdienst Ubimet verspricht. Das verheißt dann durchaus Gutes, denn eine Hitzewelle braucht wenigstens drei aufeinander folgende Tage mit zumindest 30 Grad an Höchsttemperaturen, um diese Bezeichnung zu verdienen.

Tirols Landeshauptstadt könnte eventuell den ersten 30er dieses Junis schon am Montag knacken, schiebt sich doch „Yona“ vom Westen her über das Land. Doch im Osten neidisch zu werden ist nicht nötig. Der Großteil Österreichs pendelt sich zu Wochenbeginn je nach Region bei 25 bis 28 Grad und viel Sonnenschein ein, immerhin sind das auch Sommer-, wenn schon nicht Hitzetage. Diese folgen dann landesweit ab Mittwoch: „Es wird so richtig heiß, mit mehr als 30 Grad“, kündigt Meteorologe Aistleitner an.