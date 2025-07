Die Elektrische: Als Mödling Bahngeschichte schrieb

Es war völlig neu, was da im Oktober 1883 plötzlich auf den Schienen fuhr. So etwas hatte noch keiner gesehen. Keine Pferde, keine Kohle. Nein, Strom, der in einer behelfsmäßigen Oberleitung über die Schienen verlief, trieb die Waggons an, die den Fahrbetrieb zwischen dem Bahnhof Mödling und erst der Klausen und später der Hinterbrühl aufnahmen. Für die Sommerfrischler, die die Gemeinde im Wienerwald kürzlich für Ausflüge außerhalb der Stadt entdeckt hatten eine Attraktion – für die Welt eine völlig neue Technologie und der erste Schritt zum elektrisierten Straßenbahnverkehr, wie wir ihn heute kennen.

Die viereinhalb kilometerlange „Hinterbrühler Elektrische“ schrieb im ausgehenden 19. Jahrhundert Verkehrsgeschichte. „Es war die älteste für den Dauerbetrieb eingerichtete elektrische Straßenbahn der Welt“, erklärt Historiker Gregor Gatscher-Riedl. Zwar gab es schon vereinzelt elektrische Eisenbahnen, die mussten jedoch auf einem eigenen Gleiskörper geführt werden, da eine Berührung zu einem Stromschlag führte.