Die Eiseskälte tritt den Rückzug an

Die Kälte brachte dem ÖAMTC österreichweit einen Anstieg der Einsatzzahlen. Betroffen waren unter anderem viele Menschen, die am Montag ihr Auto starten wollten. Es kam zu 12.827 Anrufen bei der Nothilfezentrale und zu 8405 Einsätzen der Pannenhilfe und des Abschleppdienstes. Ein Vergleich dazu: Ein Monat zuvor, am Montag den 26. Jänner gab es für den ÖAMTC 1811 Einsätze.

Arbeitsintensiv war nicht nur der Anfang der Woche. Von Montag bis Donnerstag erhielt der ÖAMTC insgesamt 40.631 Anrufe. Das sind rund dreimal so viele wie in einer durchschnittlichen Woche.

Ab dem Wochenende wird die Frostluft jedoch langsam verschwinden. Während in Niederösterreich, Wien und im nördlichen Burgenland die Temperaturen tagsüber noch knapp unter Null Grad liegen, werden in Vorarlberg über Tirol bis nach Oberösterreich bereits sechs bis zehn Grad erreicht. Mit der neuen Woche wird sich dann überall der Dauerfrost verabschieden. Tagsüber werden in ganz Österreich Plusgrade erreicht.

Am Samstag klingt die Kältewelle langsam ab. Bis zum Abend wechseln sonnige Abschnitte mit zahlreichen dichten Wolken. Den meisten Sonnenschein gibt es nach Auflösung von Restwolken der Nacht im Osten und Südosten. Hier verdichten sich erst während der Abendstunden die Wolken erneut. Vor allem in den südlichen Landesteilen, jedoch auch im Westen zwischen Vorarlberg und Salzburg muss zeitweise mit Regen oder Schneefall gerechnet werden. Während die Schneefallgrenze in den südlichen Landesteilen nach wie vor in den Niederungen liegt, steigt sie im Westen auf Lagen über 1.000 Meter an. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Die Temperaturen starten bei minus neun bis null Grad in der Früh und klettern dann auf minus ein bis plus zwölf Grad.

In der Früh und am Vormittag gibt es am Sonntag noch einige Nebel- und Wolkenfelder. Tagsüber setzt sich dann aber recht verbreitet die Sonne durch. Der Wind weht schwach aus variablen Richtungen. Die Frühtemperaturen sind noch kalt bei minus sieben bis null Grad, doch dann erreichen die Tageshöchsttemperaturen ein bis 13 Grad, mit den höchsten Temperaturen an der Alpennordseite.

Am Montag überwiegen meist die Wolken, anfangs ist es im Norden und Osten gebietsweise aber auch noch sonnig. Tagsüber breitet sich von Süden leichter Regen aus. Der Wind weht meist schwach, im Nordosten aber auch mäßig bis lebhaft aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen erreichen minus zwei bis plus vier Grad, die Tageshöchsttemperaturen vier bis zwölf Grad.

Die Wolken überwiegen auch am Dienstag - und meist regnet es auch leicht. Die Schneefallgrenze liegt im Norden zwischen 500 und 700 Meter, sonst zwischen 1.200 Meter und 1.500 Meter. Weitgehend trocken bleibt es im Süden und Südosten. Es ist schwach windig. Die Frühtemperaturen liegen bei null bis fünf Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei zwei bis acht Grad.