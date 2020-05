Die Angst vor der ersten Kälte

Begleitet von Außenminister Sebastian Kurz, der Botschafter der Südosteuropa-Hilfe von KAA ist, war die KAA-Delegation im serbischen Hochwasser-Gebiet unterwegs. "Alles stand unter Wasser", sagt der 89-jährige Predrag Mojić, der mit seiner Frau in Šabac etwa 50 Kilometer westlich von Belgrad lebt. Die beiden sind Selbstversorger. "Wir haben durch das Wasser alles verloren, was wir angebaut hatten." Die Caritas Österreich konnte die ärgste Not des betagten Ehepaars mit KAA-Geldern lindern. Jetzt hilft die Caritas gemeinsam mit ihrer serbischen Schwester-Organisation, die Mojic’ zu betreuen. "Mit dem Bürgermeister haben wir besprochen, die Hauskrankenpflege und die Betreuung älterer Menschen auszubauen", sagte Caritas-Chef Michael Landau.

Wenige Meter weiter lebt Miroslav Kovačević mit seiner Mutter. "Wir konnten nichts retten. Aber wir leben, wir geben unser Bestes, wir sind vitale Menschen." Im Haus sind Renovierungsarbeiten im Gang, ein Freund verputzt eine Mauer, die Mutter schrubbt die Böden. Die Caritas unterstützt die Familie bei den Renovierungsarbeiten. Es wird finanzielle Hilfe für Baumaterial, Böden, Wandfarbe sowie Dienstleistungen gewährt. "Die Hilfsaktion von KURIER Aid Austria ist ein Symbol, wie die Zusammenarbeit funktioniert, um auch im Ausland zu helfen", bedankt sich Außenminister Kurz bei den Initiatoren und zahlreichen Spendern.

"Wir haben hier vier Unternehmen mit 3000 Beschäftigten", bekundet auch Raiffeisen-Obmann Hameseder Interesse an der Hilfe in Serbien. "Noch dazu, weil wir in Österreich wissen, wie verheerend Hochwasser sein kann."

"Der KURIER wird die Aktion weiter unterstützen", erklärte KURIER-Herausgeber Helmut Brandstätter. "Unser Haus hat eine große soziale Tradition."

Bei einem Treffen mit dem serbischen Ministerpräsidenten Aleksandar Vučić bedankt sich dieser für die zahlreichen Spenden aus Österreich, die zum Wiederaufbau nach der Flut-Katastrophe beitragen. " Österreich ist nach den Vereinigten Arabischen Emiraten und Norwegen jenes Land, das uns am meisten unterstützt hat."