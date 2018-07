Der Sommer ist da, und viele merken es nicht mehr

Mitte Juli, früher Nachmittag. Im Cafe Ka & Ko im neunten Bezirk haben neben den Stammgästen einige Besucher Zuflucht vor dem strömenden Regen gefunden. Nicht das erste Gewitter in den vergangenen Tagen beklagt Chefin Helene Kolar: „Dieser Sommer ist eine Katastrophe, das Wetter spielt verrückt.“

Kurz darauf rast die Feuerwehr am Gürtel vorbei: „Da hat’s bestimmt wieder einen wegg’schwemmt“, sagt einer von Kolars Gästen und spielt auf die Arbeiter an, die vergangene Woche nach starkem Regen aus dem Wienfluss gerettet werden mussten. „Früher hatten wir Jahreszeiten“, führt der Mann aus, während er an seiner Zigarette zieht und den Schnürlregen beobachtet, der an die Scheibe prasselt.