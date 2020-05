Der „sichere Süden“ hat vieles richtig gemacht

In einer gemeinsamen Pressekonferenz zogen am Donnerstag die Regierungsverantwortlichen in Kärnten ein positive Bilanz im Hinblick auf den Umgang mit der Corona-Krise. „ Kärnten hat diese schwierige Phase gut bewältigt. Wir haben als Landesregierung noch vor allen anderen Maßnahmen gesetzt,“ fasste Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) zusammen.

Die große Herausforderung sieht Kaiser nun darin, die wirtschaftlichen Folgewirkungen abzufedern.

Er kündigte ein 30 Millionen Euro schweres Unterstützungspaket für die heimischen Unternehmen und weitere 11 Millionen Euro für beschäftigungswirksame Arbeitsmarktinitiativen mit Fokus auf die Jugend an.

Wie genau das Geld eingesetzt wird, darauf wollte sich Kaiser am Freitag nicht festlegen. Möglichkeiten könnten die Bereiche „Beteiligungen, Beratungsleistungen, Darlehen, Haftungen“ sein. Man wolle jedenfalls dort ansetzen, „wo noch keine Bundeshilfe ansetzt“. Für die Mittelbeschaffung werde geprüft, ob es „über die Europäische Investitionsbank günstige Kredite gibt“ oder über die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur günstigere Konditionen erreichbar sind, sagte Kaiser.