Der folgenschwere Tod des Königs

„Das ist völlig absurd. Ich bin ein gebürtiger Österreicher“, ärgert sich K. Auch Anwalt Esztegar sieht die Tragik des Falles: „Herr K. hat nichts falsch gemacht. Es ist nur etwas passiert, wogegen er nichts tun kann – der Tod des Königs.“

K. versteht die österreichische Regelung nicht. „Warum konnte die Zwei-Jahres-Frist nicht verlängert werden?“, fragt er sich. „Es ist bekannt, dass auch in Österreich Staatsbürgerschafts-

verfahren mehr als zwei Jahre dauern können. Im Wissen, dass es sich selbst bei uns oft nicht innerhalb der Erledigungsfrist von sechs Monaten im Verwaltungsverfahren ausgeht, gibt es eine Regelung im Gesetz, die den eigenen Staatsbürgern eine Frist setzt, die sie nicht in der Hand haben. Bekanntlich ist es auch in anderen Staaten so, dass sich zwei Jahre schlichtweg nicht ausgehen. Diese Sanktionierung in der Härte durchzuziehen – das ist nicht verständlich“, sagt der Rechtsanwalt.

K. ist fassungslos: „Seit mehr als 60 Jahren bin Österreicher. Und mir wird angedroht, dass sie mir den Pass wegnehmen.“

Theoretisch müsste der Unternehmer nun die Wiedereinbürgerung in Österreich beantragen – doch damit müsste er wiederum auf die thailändische verzichten. Ein ,Loch-auf-, Loch-zu-Spiel’“, sagt sein Anwalt.