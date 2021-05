Das sind die Corona-Hotspots in Österreich

Der Ost-Lockdown zeigt weiterhin seine Wirkung. Während die Bezirke im Westen Österreichs deutlich höher in der 7-Tage-Inzidenz liegen, sind die Bezirke im Osten unter den besten in ganz Österreich.

So zum Beispiel Waidhofen an der Thaya, der Bezirk der noch vor wenigen Wochen knapp an Ausreisetests vorbei geschrammt ist. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner aktuell (Stand 10. Mai) bei 4. Besser ist nur die Stadt Rust im Burgenland, die bereits in den vergangenen Wochen Corona-frei ist.

Ähnlich gut stehen Mödling, Tulln oder aber auch die vormals von Ausreisetests betroffenen Bezirke Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen.

Anders sieht es mit den Bezirken im Westen aus.