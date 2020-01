Das pickt: Letzte Chance für den Kauf der neuen Vignette

Achtung, Achtung! Wenn Sie morgen, Samstag, auf der Autobahn - etwa in Richtung Skigebiete - fahren, schauen Sie nach, ob Sie ein blaues Pickler auf der Windschutzscheibe haben. Am 31. Jänner 2020 endet nämlich das Vignettenjahr 2019. Das bedeutet: Dann ist nur mehr die Klebevignette 2020 in Himmelblau oder die digitale Vignette 2020 gültig.

120 Euro plus Vignette

Stellt der ASFINAG-Kontrolldienst fest, dass keine gültige Vignette da ist, wird es teuer. So muss man vor Ort eine Ersatzmaut an die ASFINAG-Mautaufsichtsorgane berappen. Für mehrspurige Fahrzeuge wie Pkw kostet es 120 Euro, für einspurige 65 Euro.Die Klebevignette gibt in 6.000 Vertriebsstellen im In- und Ausland.

Alternativ dazu gibt es die digitale Vignette auf www.asfinag.at oder über die kostenlose App "Unterwegs". Aufgepasst: Die Digitalen Vignetten sind erst am 18. Tag nach dem Kauf gültig. Als Unternehmerin, als Unternehmer kann die digitale Vignette online aber sofort nach dem Kauf genutzt werden.