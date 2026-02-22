Das Los der Bäuerinnen: Innovativ und fleißig, doch oft unsichtbar

Milchvieh samt Rinderzucht, Ackerbau, Öle, Pferde, Ziegen und dazu noch 340 Hühner: Langeweile kennt Stephanie Kreuzer nicht. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie im Vollerwerb einen Bauernhof in Seewalchen, OÖ.

Auch ihre Großmutter war Bäuerin, dazwischen riss der Bezug zur Landwirtschaft ein wenig ab, aber über die Liebe ging es wieder zurück zu den Wurzeln.

„Das Schöne ist, dass wir jeden Tag mit der Natur leben. Wenn ich in der Früh in den Stall gehe, höre ich schon die Vögel zwitschern. Das gibt mir Energie“, sagt die 38-Jährige.

Job, Freunde, Familie

Neben den schönen Seiten gibt es aber auch Herausforderungen: „Job, Kinder, Freunde und die Bürokratie unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer einfach“, sagt die Oberösterreicherin. Viele Menschen würden gar nicht wissen, was in der Landwirtschaft alles zu tun sei, „die glauben, wir sitzen den ganzen Tag nur daheim“.

Unverzichtbare Leistungen

Sichtbarkeit ist also ein großes Thema, für die Landwirtschaft im Allgemeinen und für Bäuerinnen im Speziellen. Deswegen haben die Vereinten Nationen 2026 zum Internationalen Jahr der Bäuerin erklärt. Damit sollen die unverzichtbaren Leistungen von Frauen in der Landwirtschaft sichtbar gemacht werden.

„Unsere Bäuerinnen leisten jeden Tag Enormes. Oft geschieht das im Stillen, aber niemals ohne Wirkung“, sagt Rosemarie Ferstl, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer (LK) OÖ, und selbst Bäuerin.