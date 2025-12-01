Cybercrime-Ermittler können nicht alle Fälle bearbeiten

Pro Tag wurden im Vorjahr im Schnitt 170 Cybercrime-Delikte angezeigt. Darunter fallen Phishing-Attacken, Fake-Webshops, Passwort- und Identitätsdiebstahl , aber auch Cybermobbing . Insgesamt wurden 62.328 Cybercrime-Taten gemeldet.

Nachdem Delikte im Bereich des Internetbetrugs in den vergangenen Jahren zugenommen haben, fällt heuer das Minus von 5,4 Prozent im Vergleich zu 2023 umso mehr auf. Dieser Umstand hänge aber vor allem mit einem OGH-Urteil zusammen, erklärte Holzer. Demzufolge werden Abhebungen mit fremden Bankomatkarten künftig nicht mehr als Datenverarbeitungsmissbrauch, sondern als Einbruch gewertet. Daher gab es um knapp 1.000 weniger Anzeigen nach diesem Paragrafen.

Zuwachs bei Delikten

Einen Zuwachs verzeichneten die Ermittler beim widerrechtlichen Zugriff auf Computersysteme sowie beim Missbrauch von Computerprogrammen und Zugangsdaten.

Cybermobbing blieb mit 462 Fällen nahezu gleich gegenüber 2023. „Die Aufklärungsquote ist bei Cybermobbing recht hoch, weil die Fälle meist im Beziehungs- oder Schulumfeld passieren. Von den 462 Fällen konnten wir 355 aufklären“, sagte Klaus Mits, Abteilungsleiter des Cybercrime-Centers (C4).