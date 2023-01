Corona-Prognose: Spitals- und Fallzahlen weiterhin rückläufig

Der Abwärtstrend bei den Corona-Zahlen setzt sich fort. Das Prognosekonsortium geht in seinem Mittwochs-Update von einem leichten Rückgang der Infizierten auf Normalstationen aus - von 976 am (gestrigen) Dienstag auf 892 in zwei Wochen (Schwankungsbreite 706 bis 1.127 belegte Betten).

Der Intensivbelag dürfte annähernd gleich bleiben (Dienstag: 77 Infizierte). Bei den Neuinfektionen zeigen Abwassermonitoring und offizielle Testzahlen ebenfalls eine rückläufige Entwicklung.