Causa Sigi Maurer: Die ungehörte Geschichte des Zeugen Willi W.

Willi W. war spät dran. Der Handwerker auf Montage in Oberösterreich war am Mittwoch extra um 3 Uhr Früh aufgestanden, um in Wien als Zeuge aussagen zu können. Er ahnte nicht, wie groß der Rummel um seine Person werden sollte. Er wurde von unzähligen Fotografen, Kamerateams und Journalisten empfangen, die vor Saal 203 im Landesgericht für Strafsachen in Wien auf ihn und ein Urteil in der Causa Sigi Maurer vs. Bierwirt warteten. Damit hatte er nicht gerechnet. „Ich bin hier nur Zeuge“, erklärte er.

Und dann gab Willi W. schon die ersten Interviews. „Ein völliges Missverständnis alles“, erklärte er. Ja, er kenne das Lokal des Bierwirts, war vor langer Zeit auch einmal dort. „Aber ich trinke eigentlich gar kein Bier!“

"Ich hab gar kein Facebook"

Willi W. bestritt, die obszönen Nachrichten an Maurer geschrieben zu haben, die der eigentliche Grund für dieses Verfahren waren. „Ich hab gar kein Facebook, ich kenn mich gar nicht aus damit. Und ich kann’s auch gar nicht gewesen sein, weil damals war ich im Krankenhaus.“ Und: „Ich hab von dem Ganzen erst durch die Ladung vom Gericht erfahren.“ Warum er nicht schon bei seiner ersten Zeugenladung erschien? „Ich war im Krankenstand wegen dem Kreuz.“