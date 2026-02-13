Camping-Rekordjahr: Hier wird in Österreich am liebsten gecampt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Camping in Österreich ist beliebter denn je. Die Anzahl der Nächtigungen auf den Camping- und Stellplätzen ist im abgelaufenen Jahr um 3,5 Prozent auf rund 8,8 Millionen gestiegen, verweist der Österreichische Camping Club (ÖCC) am Freitag auf Daten der Statistik Austria. Demnach war 2025 das bisher stärkste Campingjahr. Die Gäste kommen dabei neben Österreich vor allem aus Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Liechtenstein sowie Tschechien.

Trend zum Wintercamping Der Sommer bleibt zwar die Hauptsaison für das Campen in Österreich, zugleich zeigt sich laut ÖCC aber auch ein anhaltender Trend zum Wintercamping. Im November und Dezember 2025 stiegen die Nächtigungszahlen im Vergleich zu 2024 um jeweils rund 13 Prozent. Dank milder Temperaturen und den Osterferien verdoppelten sich im vergangenen April die Zahl der Übernachtungen auf 357.000. "Auch der Juni war ein sehr starker Monat - viel Sonne und wenig Niederschlag lockten Camper:innen nach Österreich", hob ÖCC-Präsident Tomas Mehlmauer hervor.

Kärnten beliebtestes Camping-Bundesland Beliebtestes Camping-Bundesland war 2025 wieder Kärnten mit rund 2,6 Millionen Nächtigungen. In Tirol - besonders gefragt vor allem im Winter - wurde mit gut 2,5 Millionen Nächtigungen am zweithäufigsten gecampt. Auf Platz drei kommt Salzburg mit rund 998.900 Nächtigungen, gefolgt von der Steiermark (fast 756.700 Nächtigungen). Im Burgenland wurde rund 561.500-mal gecampt, in Oberösterreich etwas weniger oft, nämlich knapp 505.900-mal. Vorarlberg zählte gut 450.600 und Niederösterreich etwa 299.800 Nächtigungen, in Wien wurde rund 125.700-mal auf Camping- oder Stellplätzen übernachtet.