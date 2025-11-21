U-Ausschuss: FPÖ fordert Live-Übertragung

Die FPÖ Burgenland fordert, dass der Untersuchungsausschuss zur Wohnbaugesellschaft „Neue Eisenstädter“ nicht nur medienöffentlich, sondern auch live übertragen wird. „Transparenz statt Vertuschung“ sei nötig, erklärten der stellvertretende Klubobmann Christian Ries und Wohnbausprecher Thomas Grandits am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt. Der Ausschuss konstituiert sich am 12. Jänner.

Ries betonte, Ziel des Gremiums sei die umfassende Aufklärung. Eine Kernfrage werde sein, ob das Land seiner gesetzlichen Aufsichtspflicht über die gemeinnützige Bauvereinigung nachgekommen sei. Außerdem solle geklärt werden, warum es eine externe Sonderprüfung gebraucht habe, obwohl der zuständige Revisionsverband zuvor keine Mängel festgestellt hatte. Als Auskunftspersonen will die FPÖ unter anderem Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), Regierungsmitglieder, Mitarbeiter der Sonderprüfung, Vertreter des Revisionsverbands und der Eigentümerseite laden.