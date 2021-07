Burgenland und Steiermark: Schäden nach Unwettern

Außergewöhnlich großflächige und sintflutartige Regenfälle mit Hagel haben am Mittwochabend zu schweren Schäden im Süd-Burgenland, in der Steiermark und in Oberösterreich geführt. Betroffen sind laut einer Aussendung der Österreichischen Hagelversicherung insbesondere Getreidekulturen, Mais, Soja, Raps, Weinkulturen und Gärtnereien. Insgesamt sind knapp 10.000 Hektar landwirtschaftliche Fläche in den Bezirken Oberwart und Güssing geschädigt. Der Schaden liegt nach ersten Erhebungen bei 1,5 Millionen Euro.