Die Kroaten laden zum 79. Mal zu ihrem Ball in Wien

Am Samstag geht der nächste Wiener Kroatenball im Parkhotel Schönbrunn über die Bühne – es ist bereits die 79. Auflage.

Der Ball steht unter dem Motto „Grad:išće“. Dieses Wortspiel enthält beides: die Stadt (grad) sowie die kroatische Entsprechung für das Burgenland (Gradišće). Die Bezeichnung Gradišće hat im Kroatischen eine weitreichende semantisch-geografische Bedeutung. Sie schließt nämlich die angrenzenden Gebiete, in denen auch noch Kroatisch gesprochen wird, mit ein. Dazu zählen neben Wien auch mehrere Dörfer im Westen der Slowakei sowie in Westungarn.

Feierlich eröffnet wird der Ball mit einem Auftritt des Folkloreensembles Kolo Slavuj, das sein 55-jähriges Bestehen feiert. Die künstlerische Leitung des Ensembles – Stefan Novak und Filip Tyran, der auch für das musikalische Arrangement verantwortlich ist – hat eigens für diesen Anlass eine neue Choreografie erarbeitet.

Das musikalische Programm wird in diesem Jahr vom Orchester Sigi Feigl (A), der Tamburica Hornstein (A), den Musikformationen Koprive (H), Pax (A), Kuštarovci (SK), Idemo (A), KaRo (A) und KroaTarantata (I) sowie dem DJ Olinclusive (A) gemeinsam gestaltet.