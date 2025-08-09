Das Bundesheer ist auf der Suche nach neuen Piloten. Der größte Bedarf besteht derzeit im Hubschrauber-Bereich. Aber auch für Kampf- und Transportflugzeuge werden Piloten gesucht. Dabei gelten durchaus anspruchsvolle Voraussetzungen.

Für die Piloten-Laufbahn kann man sich bereits vor dem Einrücken in den Grundwehrdienst bewerben. Damit die Ausbildung begonnen werden kann, wird neben psychischer und physischer Fitness eine abgeschlossene Lehre oder ein Fachschulabschluss sowie mindestens Wertungsziffer sieben vorausgesetzt.

Um Pilot des Eurofighter zu werden, wird darüber hinaus die Matura benötigt. Es dürfen keine Vorstrafen vorhanden sein, weiters muss der Bewerber farbtauglich sein und darf maximal fünf Dioptrien haben.