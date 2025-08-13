Bundesheer bereit für mögliche Waldbrände in Österreich

Wegen regionaler Waldbrandgefahr in Teilen Österreichs hat Ressortchefin Klaudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch die entsprechende Einsatzbereitschaft des Bundesheeres betont. In enger Abstimmung mit den zivilen Einsatzorganisationen würden Soldatinnen und Soldaten sowie spezialisierte Geräte für jede Unterstützung bereitstehen.

"Unsere Soldatinnen und Soldaten sind bestens ausgebildet und ausgestattet, um im Ernstfall rasch Hilfe zu leisten. Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet", so Tanner. In den vergangenen Jahren hat das Bundesheer bereits mehrfach bei der Bekämpfung von Wald- und Flurbränden geholfen.