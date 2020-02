Brücke krachte auf Gleis: Prozess in Graz beendet

„Das war ein Brückenwunder“, kommentiert der Richter und braucht nicht näher auszuführen, worauf er anspielt: Eine Minute, nachdem ein Intercity unter einer Brückenbaustelle in Frohnleiten durchgefahren ist, krachte das Bauwerk zusammen. Tonnenschwere Teile fielen am 21. Februar 2015 auf die Gleise.

Keine Verletzten

Dies hätte die größte Zugkatastrophe werden können, die Österreich je erlebt hat. „Hätte“, denn zum Glück wurde niemand verletzt. So klagt der Staatsanwalt nur fahrlässige Gemeingefährdung an, sechs Angeklagte kommen am Mittwoch zum zweiten Prozesstag in das Bezirksgericht Graz-West. Ursprünglich wurde gegen 21 Verdächtige ermittelt, der Sachschaden betrug 1,3 Millionen Euro.