Fünf junge Briten sollen in Tirol Hotelgäste bestohlen haben
Fünf Briten im Alter zwischen 17 und 24 Jahren sollen in Kitzbühel Urlaubsgäste bestohlen und eine Lokalrechnung in St. Johann nicht bezahlt haben.
Am Sonntag wurden sechs Reisekoffer im Gang eines Hotels abgestellt, um von den Mitarbeitern in die Zimmer gebracht zu werden. Die Gepäckstücke wurden jedoch entwendet und einen Tag später durchwühlt in einem Bachbett entdeckt. Es fehlten teure Kleidungsstücke und Wertgegenstände, der Schaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.
Am Tag des Koffer-Diebstahls bezahlten zudem sechs Unbekannte eine Lokalrechnung im niederen, dreistelligen Bereich nicht. Die Polizei ging aufgrund von Videoaufnahmen davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt.
Anzeige auf freiem Fuß
Nach weiteren Ermittlungen wurden die fünf Tatverdächtigen am Mittwoch in St. Johann festgenommen, berichtete die Polizei am Freitag. Laut Polizei werden den Urlaubern mehrere Straftaten zur Last gelegt, darunter schwerer Diebstahl, Einbruchsdiebstahl, Betrug, Sachbeschädigung, Siegelbruch sowie Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ein Großteil des Diebesgutes wurde sichergestellt und an die Eigentümer übergeben.
Die Briten werden auf freiem Fuß angezeigt.
