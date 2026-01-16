Fünf junge Briten sollen in Tirol Hotelgäste bestohlen haben

Fünf Briten im Alter zwischen 17 und 24 Jahren sollen in Kitzbühel Urlaubsgäste bestohlen und eine Lokalrechnung in St. Johann nicht bezahlt haben.

Am Sonntag wurden sechs Reisekoffer im Gang eines Hotels abgestellt, um von den Mitarbeitern in die Zimmer gebracht zu werden. Die Gepäckstücke wurden jedoch entwendet und einen Tag später durchwühlt in einem Bachbett entdeckt. Es fehlten teure Kleidungsstücke und Wertgegenstände, der Schaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.