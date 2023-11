Brennerautobahn: Teilsperre dauert wohl noch Wochen

Insbesondere ein Graben im Hangbereich werde als kritisch angesehen, da sich dort wohl rund 4.000 Kubikmeter instabiles Material befänden und zudem die Schutzfunktion des Waldes in diesem besagten Bereich nicht mehr ausreichend gegeben sei, hieß es zudem in einer Aussendung des Autobahn-Betreibers. Es bestehe laut Landesgeologie sowie Sachverständigen „die Gefahr, dass diese Masse im Zusammenhang mit weiteren Niederschlägen in den Bereich der Autobahn abgleiten kann.“

Starkregen als Auslöser

Der Verkehr wurde nun weiterhin einspurig in beide Richtungen auf der Richtungsfahrbahn Brenner geführt. Die Asfinag arbeite an möglichst raschen Maßnahmen, um die Lage zu verbessern, so der Asfinag-Sprecher gegenüber der APA.

Starkregen hatte in der Nacht auf Dienstag im Gemeindegebiet von Gries am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) einen Murenabgang ausgelöst. Dabei wurde auch die Brennerautobahn auf beiden Fahrtrichtungen verschüttet. Die Autobahn war zuerst vollständig gesperrt, im Laufe des Vormittags war dann wieder eine Fahrspur in beide Richtungen befahrbar. Seitdem laufen die Aufräumarbeiten. Ein Richtung Norden fahrender Pkw war von der Mure erfasst worden. Dabei gab es keine Verletzten.