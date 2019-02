Braune Uni-Geschichte hinterm Putz: Aufarbeitung in Innsbruck

In der Porträt-Serie von ehemaligen Rektoren in der Universität Innsbruck klafft eine Lücke. Harold Steinacker ließ sich nach seiner Amtszeit (1938 bis 1942) nämlich nicht wie üblich in einen Talar, sondern in eine NS-Uniform gewandet malen.

Und auch der Uni selbst drückte er einen eindeutigen Stempel auf, der den ideologischen Übereifer des Rektors belegt. Bereits kurz nach dem „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland gab Steinacker das riesige Mosaik einer Hitler-Darstellung für die Aula der Uni in Auftrag, dass den Diktator in Ritterrüstung zu Pferd und mit Hakenkreuzfahne zeigt.

Das Original mit dem Titel „Der Bannerträger“ war ein Geschenk des Tiroler Künstlers Hubert Lanzingers an Hitler. Der Maler lieferte auch die Vorlage für das Mosaik. „Es wurde 1945 abgeschlagen und mit einer Putzoberfläche übertüncht. Lange wusst man nicht, wo es angebracht war“, erzählt Dirk Rupnow, Dekan der Philosophisch-Historischen Fakultät der Uni Innsbruck.