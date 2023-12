Zwei Verletzte bei Brand in einer Tiroler Wohnung

In der Nacht auf Samstag sind bei einem Brand in einem Tiroler Mehrparteienhaus zwei Bewohner verletzt worden. Ein 68-Jähriger hatte in einer Dachgeschosswohnung in Wörgl (Bezirk Kufstein) einen Holzofen befeuert. Dabei dürfte es laut Polizei zu einer Verpuffung gekommen sein.

Der 68-Jährige versuchte noch, den Brand selbst zu löschen. Schließlich rückte die Feuerwehr an und erstickte die Flammen. Der Mann wurde im Gesicht verletzt, seine 52-jährige Frau ebenfalls leicht.

Gebäude evakuiert

Während der 68-Jährige, ein Slowake, selbst Löschversuche unternahm, alarmierten Nachbarn die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, angerückt mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften, evakuierte das Gebäude. Bei dem Mann bestand neben den Verletzungen im Gesicht auch Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Das Ehepaar wurde von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Das Wohnzimmer der Wohnung wurde erheblich beschädigt. Weitere Erhebungen zur Brandursache waren noch ausständig.