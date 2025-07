Von NÖ bis Tirol: Das sind die reichsten Gemeinden Österreichs

Der zweite Platz geht an die etwa halb so bevölkerungsreiche Gemeinde Hernstein in Niederösterreich , gefolgt von der Gemeinde Parbasdorf auf Platz drei, ebenfalls aus Niederösterreich mit weniger als 200 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Niederösterreich und Salzburg bundesweit stark

Die finanziell stärkste Gemeinde im Burgenland ist Bildein, in der Steiermark führt Raaba-Grambach die Rangliste an. Das Ranking in Oberösterreich gewinnt die Gemeinde Sattledt, in Vorarlberg Reuthe und in Kärnten die Gemeinde Schiefling am Wörthersee. Nach Bundesländern betrachtet weisen besonders Gemeinden in Niederösterreich und Salzburg – wie das Siegespodest bereits vermuten lässt – hohe Bonitätswerte auf. In Kärnten sind die Gemeinden finanziell am schwächsten.