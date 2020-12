Böse Versuchungen: Genuss mit Gewissensbiss

Gänsestopfleber ist freilich nicht gleich Gänsestopfleber: Die Massenhaltung in Ungarn oder Polen hat wenig gemein mit den Bauernhöfen im Elsass oder im Périgord, wo die Gänse in Freilandhaltung leben und die Bauern erzählen, die Tiere würden sich „von selbst zum Stopfen anstellen“. Doch selbst bei aller kolportierten Idylle – nicht nur Tierschützer bezweifeln, dass eine derart fette Leber durch etwas anderes als Zwangsfütterung entstehen kann, Auslauf hin oder her.

Auch Delikatessenhändler sehen die Foie-gras-Sache differenziert. „Wir führen Gänsestopfleber ausschließlich aus Frankreich“, sagt Udo Kaubek, Geschäftsführer des Wiener Gourmettempels Meinl am Graben. „Die Tiere werden nur einen Monat lang gemästet. Ich weiß allerdings auch nicht, ob es für die Tiere angenehm ist, in kurzer Zeit so viel Mais in den Schlund zu kriegen. Die paar Wochen sind schlimm genug“, sagt Kaubek.