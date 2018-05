Blockabfertigungen: Atempause im Transitstreit

Ein regelrechtes Stakkato an Lkw-Blockabfertigungen in den vergangenen Wochen geht heute, Freitag, zu Ende. Zum siebzehnten Mal in diesem Jahr werden sich Tiroler Polizisten am Morgen an der Kufsteiner Grenze aufbauen. Je nach Verkehrslage dürfen dann wieder nur 200 bis 300 aus Deutschland kommende Lkw pro Stunde den Checkpoint passieren.

Allein in dieser Woche wurde die von Bayern wegen des dort anfallenden Rückstaus kritisierte Maßnahme an jedem Werktag gesetzt. Der Grund: vor und nach Feiertagen rollt der Lkw-Verkehr immer besonders stark. Und dadurch sorgt er mitunter auf Tirols Autobahnen der Brenner-Route für Chaos.

Eines hat sich bisher gezeigt: So lästig die Blockabfertigungen für Frächter auch sind, insgesamt können sie den Straßengüterverkehr über den Brenner nicht vermindern. 2,25 Millionen Transit-Lkw sind 2017 durch Tirol gerollt. Und dieser Rekord könnte heuer erneut getoppt werden. In den ersten vier Monaten hat sich der Lkw-Verkehr um 13 Prozent erhöht. Doch es gibt auch positive Nachrichten. Am Tag der Blockabfertigungen scheinen die Frächter die Brennerroute zumindest teilweise zu meiden. Gegen den Trend war etwa am Dienstag nach dem Pfingstwochenende (22. Mai) ein leichtes Minus feststellbar (siehe Grafik).

Dieser Tag ist deshalb so interessant, weil er im Vorjahr (6. Juni) das Fass endgültig zum Überlaufen brachte. Als der Lkw-Verkehr nach Sonntags- und Feiertagsfahrverbot wieder anrollte, kollabierte der Verkehr auf den Tiroler Autobahnen. Dieses Mal könnte er flüssig gehalten werden, vor allem weil die morgendlichen Dosiermaßnahmen die großen Spitzen abfangen und damit der Güterverkehr nicht auf den Pendlerverkehr trifft, was in der Vergangenheit für Megastaus gesorgt hat.