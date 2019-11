Blindflug auf der Vespa: Polizei stoppte Rekordversuch

Der Oberösterreicher wollte die 46 Kilometer lange Strecke nach drei Jahren Vorbereitung, in denen er sich alle Kehren eingeprägt hatte, im Blindflug erledigen, um einen Weltrekord aufzustellen. Allerdings wurde er am Feiertag von der Polizei gestoppt, wie der 41-Jährige mitteilte: Da er keinen Helm trug - wegen der Maske musste er aus einer Sauerstoffflasche atmen - dürfte ein Verwaltungsstrafverfahren auf ihn warten, außerdem war die Straße nicht gesperrt. Das nehme er „gelassen“, so Schachermayr, der bereits 21 Weltrekorde in der Tasche hat.

Unter anderem fuhr er die Bergisel-Sprungschanze hinauf - allerdings nur auf dem Hinterrad. Seine Vespa und er übten sich im Bungee-Jumping oder durchbrachen fünf hintereinander aufgestellte Glasscheiben. Mitte September wollte der umtriebige Oberösterreicher mit der Vespa über den Wolfgangsee fliegen. Dazu wurde der Motorroller an einen Drachen gebunden, allerdings stürzten Mann und Gefährt in den See.