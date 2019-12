Bittere Millionenpleite eines Paketzustellers

In der Paketzustellungs-Branche geht es hart zu. „Die Unternehmen war bemüht, in Gesprächen mit einem österreichischen Hauptauftraggeber (Name der Redaktion bekannt) eine Erhöhung der Leistungsvergütungen zu erreichen“, teilt das Unternehmen dem Gericht mit. „Die Antragstellerin wurde jedoch vom Auftraggeber Ende November 2019 informiert, dass er beabsichtigt, kurzfristig die mit der Antragstellerin abgeschlossenen Vertragsverhältnisse zu kündigen.“ Nachsatz: „Aufgrund dieser Information war es der Antragstellerin nicht mehr möglich, die Finanzierungsgespräche erfolgreich abzuschließen und sind die Bemühungen zur Abdeckung des bevorstehenden Liquiditäts- und Finanzbedarfes fehlgeschlagen.“

Die Rede ist vom Paketzustellungsunternehmen Melanie Winkelmüller. Das Einzelunternehmen musste laut Creditreform und KSV1870 Insolvenz anmelden. Das Unternehmen mit Sitz in Tragwein, OÖ, hat ein Sanierungsverfahren beantragt. 22 Mitarbeiter sind betroffen. Der Betrieb ist aufrecht.