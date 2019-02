Bischof Schwarz: Zwist zwischen Gurk und Salzburg wird schärfer

"Höchstes Risiko"

Lackners Sprecherin Heidi Zikulnig erklärte gegenüber der "Kleinen Zeitung" dazu, der Auftrag an die Anwälte habe nichts mit Misstrauen zu tun, Lackner gehe es um eine "rasche und umfassende Sachverhaltsdarstellung". Der Klagenfurter Ordinariatskanzler Jakob Ibounig wiederum sieht mit dieser Maßnahme den Visitationsauftrag aus Rom überschritten. Es gehe nicht darum, "sich an die Stelle der Diözesanleitung zu setzen", meinte Ibounig zur "Kleinen Zeitung". Die getroffene Maßnahme bedeute vielmehr, dass sich "der Visitator selbst an die Stelle des mutmaßlich Geschädigten, also des Bistums setzt, so wird es sicher leichter, mögliche Täter zu schützen." Ibounig ortet "höchstes Risiko" und spricht von einer vertrauenszerstörenden Maßnahme und einer Brüskierung der Diözesanleitung. Man habe der Staatsanwaltschaft daher mitgeteilt, dass Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger für das Bistum allein vertretungsbefugt sei.

In Graz wiederum will man sich in die innerkirchliche Auseinandersetzung nicht einmischen. Man stehe auf dem Standpunkt, dass Lackner als Visitator kirchenrechtlich auch für das Bistum verantwortlich sei und damit ein rechtliches Interesse am Fortgang der Ermittlungen habe. Ibounig vergleicht die Vorgangsweise Lackners mit dem Agieren eines Sachwalters, das gebe der Auftrag aus Rom nicht her. Bezüglich des bis zur Fastenzeit angekündigten Berichts der Visitation, welche die Ära Schwarz in Kärnten und die Zeit der Sedisvakanz umfasst, sei nun "mit allem zu rechnen".