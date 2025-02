Retten wir die Bierdeckelsammler: Mehr Deckel als Sammler

Das Gros der Bierdeckel liegt am zweiten Mittwochnachmittag im Februar nicht auf den rustikalen Tischen des Schutzhauses neben dem Ameisbach in Wien-Penzing, sondern mehr oder weniger fein sortiert in Schachteln in allen Größen und Farben.

„Wir treffen uns hier ein Mal im Monat“, eröffnet Fritz Malus, der eine Art graue Eminenz bei den Bierdeckelsammlern ist. Die Sammler begrüßen das KURIER-Team mit offenen Armen: Endlich wieder Menschen, die sich für uns und unsere Leidenschaft interessieren!

Ein Blick in die Runde im Extrazimmer bestätigt den zweiten Satz von Malus: „Wir haben leider ein Nachwuchsproblem.“