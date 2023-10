Betrunkener Steirer donnerte mit Pkw in Kuhstall und verletzte Stier

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend im weststeirischen Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) mit seinem Wagen die Holzwand eines Stalls durchbrochen und dabei einen Stier so schwer verletzt, dass dieser von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mit. Die Polizei nahm ihm den vorerst Führerschein ab, er wird angezeigt.

Der Mann war gegen 19.30 Uhr im Gemeindegebiet von Stainz laut eigenen Angaben aufgrund von Straßenglätte in einem Kreuzungsbereich von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen durchstieß einen Weidezaun sowie die Holzfassade eines Kuhstalles und kam im Inneren des Gebäudes zum Stillstand.

Dabei prallte er gegen einen der im Stall befindlichen Stiere. Der 51-Jährige wurde vom Roten Kreuz versorgt, ein durchgeführter Test ergab eine schwere Alkoholisierung. Es entstand erheblicher Sachschaden am Stall und am Pkw.