Betrunkener lieferte sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 28-jähriger Rumäne ist in der Nacht auf Samstag auf der A9 in St. Michael in Obersteiermark (Bezirk Leoben) 110 km/h zu schnell unterwegs gewesen. Laut Polizei hatten Beamte Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und den Pkw-Lenker mit fast 160 km/h in einer 50-km/h-Zone erwischt.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Lenker schließlich in einer Straße in der Ortschaft Stadlhof anhalten. Ein Alkotest mit dem 28-Jährigen ergab eine mittelstarke Alkoholisierung. Zudem hatte der Mann keinen Führerschein bei sich.