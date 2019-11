Betrug bei Führerscheinprüfung in James-Bond-Manier aufgeflogen

Eine Aufsichtsperson hat den Betrüger jedoch enttarnt, da der sich von Anfang an verdächtig gemacht hatte. "Die Person konnte kaum Deutsch, wollte die Prüfung aber in Deutsch ablegen", sagt Gstrein. Ob der Einflüsterer auch in anderen Fällen aktiv war, wird noch erhoben.

Als Führerscheinwerber ausgegeben

In vier bis fünf anderen Fällen, war die Masche banaler. Dabei haben sich Personen mit den Lichtbildausweisen von Führerscheinwerbern bei der Prüfung angemeldet, um den Test für diese zu absolvieren. Das konnte durch intensive Kontrollen aufgedeckt werden.

In zumindest drei dieser Fälle, tauchte ein und dieselbe Person auf und soll für den Betrug auch Geld erhalten haben. Auch hier wird erhoben, ob das ein größer angelegte Betrugsmasche war. Die Landespolizeidirektion will nun die Kontrollmaßnahmen intensivieren. So sollen öfter zwei Aufsichtspersonen eingeteilt werden. Üblicherweise gibt es nur eine.

Alle Beschuldigten wurden der Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen Verdacht des Betruges angezeigt. Zusätzlich droht ihnen eine Sperre im Führerscheinverfahren in der Dauer von 9 Monaten.