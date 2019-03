Betrüger knüpften 82-jähriger Salzburgerin 65.000 Euro ab

Eine Gruppe von Betrügern hat am Dienstag eine betagte Salzburgerin um 65.000 Euro gebracht. Eine Unbekannte gab sich am Telefon gegenüber der 82-Jährigen als Polizistin aus und behauptete, dass ihre Enkelin einen Verkehrsunfall verursacht und dabei einen Luxuswagen schwer beschädigt habe. Um eine Inhaftierung der Enkeltochter zu verhindern, sei eine Kaution zu zahlen.

Die falsche Polizistin übergab den Hörer dann an die vermeintliche Enkelin, die ihrer "Großmutter" mit weinerlicher Stimme den Sachverhalt bestätigte und die Oma um Hilfe ersuchte, berichtete die Landespolizeidirektion. Die 82-Jährige wurde misstrauisch und wollte einen Vorgesetzten der angeblichen Beamtin sprechen. Daraufhin wurde das Telefon erneut weitergegeben, und ein Mann meldete sich als Beamter einer Polizeiinspektion in Salzburg. Der Mann forderte die Frau erneut zur Zahlung der Kaution auf, die in Lehen an einen "Gutachter" zu übergeben sei.

Betagte Frau übergab das Geld an "Gutachter"

Die 82-Jährige ging schließlich zur Bank und hob die 65.000 Euro ab. Beim vereinbarten Treffpunkt übergab sie den Betrag an einen unbekannten Mann. Als sie wieder zuhause war, erhielt sie erneut einen Anruf von der "Polizeiinspektion". Dabei wurde ihr mitgeteilt, dass eine Haft abgewendet werden konnte und die Enkelin heimgebracht werde. Daraufhin kontaktierte die Salzburgerin ihre Tochter und schilderte den Vorfall. Diese riet ihr, sofort Anzeige bei der echten Polizei zu erstatten, was die Frau dann auch tat.