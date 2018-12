Bergkamm vom Gletscher gekippt: Illegaler Weg nimmt UVP-Hürde

Er hätte zwar mit einer UVP-Pflicht gerechnet, will aber auf einen Einspruch verzichten. Kostenzer erwartet sich nun vielmehr, dass „der Eingriff, wenn möglich, kompensiert wird – vor allem das, was im Natura-2000-Gebiet passiert ist“. Die Grenze zu diesem Schutzgebiet ist genau in der Mitte des aus der Landschaft getilgten Bergkamms verlaufen.

Etwa 1000 Quadratmeter der Natura-2000-Zone seien bei den Bauarbeiten planiert worden. Dadurch sind laut Kostenzer die Erhaltungsziele des Naturschutzgebiets beeinträchtigt worden. Die sehen unter anderem „die Erhaltung und Förderung der permanenten Gletscher und ihrer begleitenden Erscheinungsformen“ vor.