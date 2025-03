Beim Lurgbauer: Wo die Rinder Hof halten

Von Achim Schneyder

Es ist schon ziemlich lange her, dass man in der Lurg, wie das weitgehend unberührte und nahe dem Wallfahrtsort Mariazell gelegene Seitental des Erlauftales genannt wird, noch vier bewirtschaftete Höfe zählte: den Vorder- und den Hinterlurger, den Ober- und den Unterlurger.

Geblieben ist einer, und der heißt jetzt einfach nur Lurgbauer. Adresse Lurg 1, 8630 St. Sebastian. Und dieser Lurgbauer ist nicht allein ob der Hausnummer eine – nur über eine Schotterstraße erreichbare – erste Adresse. Kulinarisch, aber nicht nur. Natur pur, wohin der Blick auch schweift, unendliche Ruhe, wohin das Ohr auch lauscht, nur dann und wann ein Muh. Dazu sechs Gästezimmer, höchst wohnlich. Kurzum: eine Wohlfühloase auf 868 Metern Seehöhe irgendwo im Nirgendwo. Oder, anders verortet: der fast schon in Niederösterreich und somit am weitesten nördlich gelegene Hof der Steiermark.

„Der Opa war in den 1950ern der erste, der Tiere gehalten hat“, erzählt Max Leodolter, Hausherr in dritter Generation, der einst bei Heinz Reitbauer im Steirereck am Pogusch in die Lehre ging. „Und die Oma hat zu Mittag ein bescheidenes, aber ehrliches Essen für die Sommerfrischler aus Wien gekocht, die sich alle Jahre wieder in einem der damals drei Zimmer einquartiert und auf dem Hof mitgelebt haben, als würden sie dazugehören. Stammgäste eben.“